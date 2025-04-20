Омск на три дня окажется во власти мощных магнитных бурь

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ известила о начале череды магнитных бурь. Пауза в геомагнитной активности закончилась, и магнитная буря будет бушевать в течение трех дней: с 21 по 24 апреля.
По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения начнут возрастать завтра, 21 апреля. По омскому времени — ближе к концу дня. Землю накроет буря класса G1, что соответствует буре слабого уровня. Однако эксперты не исключают вероятность еще более сильных магнитных бурь, такая возможность оценивается в 10%. Причина ухудшения космической погоды — очень крупная коронарная дыра на солнце.
«За последние двое суток дыра заметно выросла, поглотив часть экваториальных областей солнца. Пока солнечный ветер из дыры бьет мимо Земли (проходит слева), но через пару дней этот поток должен догнать планету», — поясняют специалисты.
Пиковых значений, магнитной бури среднего класса, космическая непогода достигнет во вторник, 23 апреля. На следующий день, 24 апреля, ожидается буря класса G1, затем магнитосфера Земли постепенно успокоится. Следующие магнитные бури эксперты прогнозируют уже в мае.