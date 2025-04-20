Омск на три дня окажется во власти мощных магнитных бурь

По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения начнут возрастать завтра, 21 апреля. По омскому времени — ближе к концу дня. Землю накроет буря класса G1, что соответствует буре слабого уровня. Однако эксперты не исключают вероятность еще более сильных магнитных бурь, такая возможность оценивается в 10%. Причина ухудшения космической погоды — очень крупная коронарная дыра на солнце.