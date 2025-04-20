Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу в России

Российский регион принимал состязания 48-й раз. Турнир, который является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собрал сильнейших спортсменов. Борьбу за медали вели более 150 боксеров из 16 стран; Узбекистана, России, Монголии, Туниса, Казахстана, Ирака, Таджикистана, Сенегала, Конго, Кубы, КНДР, Китая, Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси и Грузии.
Представителям сборной Узбекистана в этих стартах удалось завоевать 4 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Благодаря этому результату наши соотечественники заняли второе место в общекомандном зачете после хозяев соревнований.
Золото:
−75 кг: Азиза Зокирова;
−63,5 кг: Абдуллох Мадаминов;
−75 кг: Нурислом Исмоилов;
−86 кг: Нусратбек Тохиров.
Серебро:
−50 кг: Гулсевар Ганиева;
−60 кг: Шохрух Абдумаликов;
−71 кг: Мухаммадазизбек Исмоилов;
−80 кг: Разматилло Бойматов;
−86 кг: Шохжахон Абдуллаев.
Бронза:
−57 кг: Хуморабону Мамажонова;
−60 кг: Рашида Тагирова;
−66 кг: Айсанем Саруарова;
−54 кг: Фарёзбек Дусматов;
−57 кг: Санжар Вахобов;
−63,5 кг: Адҳамжон Мухиддинов;
−71 кг: Асилбек Абдурахмонов.