Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу в России

Российский регион принимал состязания 48-й раз. Турнир, который является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собрал сильнейших спортсменов. Борьбу за медали вели более 150 боксеров из 16 стран; Узбекистана, России, Монголии, Туниса, Казахстана, Ирака, Таджикистана, Сенегала, Конго, Кубы, КНДР, Китая, Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси и Грузии.