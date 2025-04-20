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Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу в России

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу памяти Константина Короткова в Хабаровске. Об этом сообщает НОК.

Источник: НОК

Российский регион принимал состязания 48-й раз. Турнир, который является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собрал сильнейших спортсменов. Борьбу за медали вели более 150 боксеров из 16 стран; Узбекистана, России, Монголии, Туниса, Казахстана, Ирака, Таджикистана, Сенегала, Конго, Кубы, КНДР, Китая, Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси и Грузии.

Представителям сборной Узбекистана в этих стартах удалось завоевать 4 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Благодаря этому результату наши соотечественники заняли второе место в общекомандном зачете после хозяев соревнований.

говорится в сообщении

Золото:

−75 кг: Азиза Зокирова;

−63,5 кг: Абдуллох Мадаминов;

−75 кг: Нурислом Исмоилов;

−86 кг: Нусратбек Тохиров.

Серебро:

−50 кг: Гулсевар Ганиева;

−60 кг: Шохрух Абдумаликов;

−71 кг: Мухаммадазизбек Исмоилов;

−80 кг: Разматилло Бойматов;

−86 кг: Шохжахон Абдуллаев.

Бронза:

−57 кг: Хуморабону Мамажонова;

−60 кг: Рашида Тагирова;

−66 кг: Айсанем Саруарова;

−54 кг: Фарёзбек Дусматов;

−57 кг: Санжар Вахобов;

−63,5 кг: Адҳамжон Мухиддинов;

−71 кг: Асилбек Абдурахмонов.