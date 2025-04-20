Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Пасхой

Он подчеркнул, что в этот день особенно остро ощущается торжество добра, жизни и духовности, которые превосходят повседневную суету. По словам Александра Гусева, каждому важно сохранить это чувство в повседневной жизни, укреплять терпение, любовь к ближним и милосердие.