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Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Пасхой

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил жителей региона с праздником Светлого Христова Воскресения. Свои пожелания он адресовал владыке Леонтию и всем православным верующим.

Источник: telegram-канал Александра Гусева

Он подчеркнул, что в этот день особенно остро ощущается торжество добра, жизни и духовности, которые превосходят повседневную суету. По словам Александра Гусева, каждому важно сохранить это чувство в повседневной жизни, укреплять терпение, любовь к ближним и милосердие.

— Светлое Христово Воскресение даёт нам душевный подъем и стремление к нравственным подвигам. Давайте беречь этот дар и использовать его во благо людей и Отечества, — отметил губернатор.

В завершение он пожелал владыке Леонтию сил и успехов в праведных трудах, а каждому дому в Воронежской области — веры, вдохновения и света.