Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Пасхой

Он подчеркнул, что в этот день особенно остро ощущается торжество добра, жизни и духовности, которые превосходят повседневную суету. По словам Александра Гусева, каждому важно сохранить это чувство в повседневной жизни, укреплять терпение, любовь к ближним и милосердие.
— Светлое Христово Воскресение даёт нам душевный подъем и стремление к нравственным подвигам. Давайте беречь этот дар и использовать его во благо людей и Отечества, — отметил губернатор.
В завершение он пожелал владыке Леонтию сил и успехов в праведных трудах, а каждому дому в Воронежской области — веры, вдохновения и света.