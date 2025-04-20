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В Красноярске следователи проверят ситуацию с агрессивными собаками у детсада

СК проверит жалобы на бродячих собак у детсада в Зелёной Роще Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске начата проверка по фактам бездействия служб, ответственных за отлов бродячих собак. Поводом стали жалобы жителей микрорайона Зелёная Роща. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По информации из соцсетей, вблизи одного из детских садов в микрорайоне уже длительное время находятся безнадзорные собаки. Местные жители утверждают, что животные ведут себя агрессивно и нападают на детей, а никаких мер к отлову со стороны ответственных служб не предпринимается.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину доложить о промежуточных результатах проверки.

Как подчеркнули в ведомстве, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. По итогам будет принято процессуальное решение.