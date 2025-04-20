В Красноярске следователи проверят ситуацию с агрессивными собаками у детсада

По информации из соцсетей, вблизи одного из детских садов в микрорайоне уже длительное время находятся безнадзорные собаки. Местные жители утверждают, что животные ведут себя агрессивно и нападают на детей, а никаких мер к отлову со стороны ответственных служб не предпринимается.