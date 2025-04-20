Проект «Музей под открытым небом» стартовал в Иркутской области

Проект «Музей под открытым небом», в рамках которого участники распишут фасады пяти зданий в Иркутской области, стартовал в регионе. Заявки на участие могут подать художники от 18 до 35 лет. Пока всем желающим необходимо создать эскизы. Мероприятие проводит министерство по молодежной политике Приангарья.
Участникам предлагается реализовать эскизы на фасадах зданий в Братске, Ангарске, Алзамае Нижнеудинского района, поселке Белореченский Усольского района и в селе Мамоны Иркутского района, говорится в сообщении властей.
Стоит отметить, что в 2025 году проект посвящен Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, участникам предлагают создать эскизы в данных тематиках: «Крылья Победы», «Защитники Отечества — герои на все времена», «Переплетение судеб» и «Голос поколений».
Отправить свою заявку можно будет до 5 мая 2025 года. В анкете необходимо указать имя, контактные данные, город и краткое описание концепции работы, а также обоснование ее включения в проект «Музей под открытым небом».