Проект «Музей под открытым небом» стартовал в Иркутской области

Проект «Музей под открытым небом», в рамках которого участники распишут фасады пяти зданий в Иркутской области, стартовал в регионе. Заявки на участие могут подать художники от 18 до 35 лет. Пока всем желающим необходимо создать эскизы. Мероприятие проводит министерство по молодежной политике Приангарья.