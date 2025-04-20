Трудности перевоза: Благодатный огонь, несмотря на почти детективную историю, сегодня горит в храмах и домах Молдовы

«Сегодня мы вновь стали свидетелями того, как в 23 раз из Иерусалима привезли Благодатный огонь, который говорит о мире, о светом празднике — Пасхе! Впервые Благодатный огонь привезли при Владимире Воронине в 2002 году. Сегодня мы четко понимаем, что Пасха — это светлый праздник, которого все ждали и ждут каждый год. Это праздник, который объединяет людей, который людей делает чище и светлее! Несмотря на давление, веру в Бога, веру в правду и справедливость никто у жителей Молдовы отобрать не сможет! Я поздравляю всех жителей страны со светлым праздником! Мира, терпения, здоровья, пусть в каждой семье будет покой!», — обратилась к жителям Молдовы представитель Блока «Победа».