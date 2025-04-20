Трудности перевоза: Благодатный огонь, несмотря на почти детективную историю, сегодня горит в храмах и домах Молдовы

Сегодня Благодатный огонь горит в храмах Молдовы и в домах мирных жителей страны.
Пришлось поволноваться — многие, засев в соцсетях, наблюдали, как Благодатный огонь ВОПРЕКИ, а не благодаря, доставляли в страну.
Около 9 вечера в субботу, 19 апреля Митрополит Владимир в сопровождении священнослужителей отправился встречать Благодатный огонь к Триумфальной арке в Кишиневе.
Тысячи людей со свечами ждали у Кафедрального собора в центре молдавской столицы. И, как и в прошлые 22 года огонь раздали верующим со всей Молдовы. Без провокаций обошлось.
А доставка Благодатного огня напоминала настоящий детектив. Архиепископа Маркелла дважды не выпустили за Огнем из аэропорта Кишинева в Иерусалим. Обыскивали ровно до тех пор, пока самолет не улетел.
Во второй раз, чтобы добраться в аэропорт вовремя, он четырежды (!) менял автомобили. Потому что полиция останавливала машины и тянула волынку. Водителя первого автомобиля в этой детективной истории и вовсе задержали. Правда, через час отпустили, мол, ошиблись, приняли за другого.
Но не все полицейский выполняют бесчеловечные приказы — один из служителей правопорядка помогал Маркеллу добраться до аэропорта.
Несмотря на препятствия ПАС и Санду — ничего святого — Благодатный огонь доставили со Святой земли Епископ Каприянский Филарет из Молдавской Митрополии. Они отправились в Израиль еще неделю назад. Подозревали, что будут препятствия со стороны властей.
Но никто не ожидал, что это будет так жестко и цинично.
Следили люди и за движением самолета…. А вдруг из аэропорта не выпустят?! А вдруг задержат, погасят огонь?!
Было страшно. В это время у всех храмов Молдовы молились люди.
Такого не было еще никогда в истории Молдовы.
В эти предпасхальные дни были допрошены десятки священников Митрополии Молдовы.
Хочется очень надеяться, что война ПАС и Санду против Православия и народа Молдовы прекратится после этой позорной истории.
Епископ Каприянский Филарет доставил Благодатный огонь из Израиля. Фото: соцсети.
ДОСЛОВНО.
Регина Апостолова, депутат Блока «Победа».
«Сегодня мы вновь стали свидетелями того, как в 23 раз из Иерусалима привезли Благодатный огонь, который говорит о мире, о светом празднике — Пасхе! Впервые Благодатный огонь привезли при Владимире Воронине в 2002 году. Сегодня мы четко понимаем, что Пасха — это светлый праздник, которого все ждали и ждут каждый год. Это праздник, который объединяет людей, который людей делает чище и светлее! Несмотря на давление, веру в Бога, веру в правду и справедливость никто у жителей Молдовы отобрать не сможет! Я поздравляю всех жителей страны со светлым праздником! Мира, терпения, здоровья, пусть в каждой семье будет покой!», — обратилась к жителям Молдовы представитель Блока «Победа».