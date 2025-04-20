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СМИ раскрыли подробности смерти директора группы «На-На»

SHOT: директор группы «На-На» Фроликов умер во время операции на сердце.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер во время операции на сердце, пишет Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось», — говорится в материале.

В публикации указали, что после остановки сердца Фроликова была констатирована его смерть.

В воскресенье о кончине директора группы «На-На» сообщил сам коллектив на своей странице во «ВКонтакте». Группа пообещала вскоре рассказать, где и когда пройдет прощание с Фроликовым.