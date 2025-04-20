В Ростове православные верующие отметили Пасху

В этом году в Ростове также прошли благотворительные акции, в рамках которых приходы собирали средства и продукты для нуждающихся. Таким образом, праздник стал не только временем духовного обновления, но и возможностью помочь тем, кто в этом нуждается. С праздником поздравил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сказано на официальном сайте правительства донского региона.