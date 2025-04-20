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В Ростове православные верующие отметили Пасху

С праздником Светлой Пасхи дончан поздравил глава региона.

Источник: Правительство Ростовской области

Воскресение Христово в Ростове. С праздником Светлой Пасхи дончан поздравил глава региона.20 апреля на Дону православные жители города с особым благоговением отметили Воскресение Христово. Праздничные службы прошли в храмах, где священнослужители произносили молитвы и окропляли верующих святой водой, символизируя очищение и обновление.

В этом году в Ростове также прошли благотворительные акции, в рамках которых приходы собирали средства и продукты для нуждающихся. Таким образом, праздник стал не только временем духовного обновления, но и возможностью помочь тем, кто в этом нуждается. С праздником поздравил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сказано на официальном сайте правительства донского региона.

«Этот великий праздник объединяет миллионы сердец, напоминает нам о вечных ценностях: вере, милосердии и победе добра над злом», — пояснил глава региона.

Пасхальная служба прошла в более чем 300 храмах и церквях Ростовской области, из которых 55 расположены в самом Ростове. Для тех, кто не смог посетить ночные службы, были организованы дополнительные обряды в течение дня 20 апреля.