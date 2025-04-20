Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 21 апреля

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
21 апреля (по старому стилю — 8 апреля) в народном календаре носит название Родион Ледолом или Родион-Ревучие воды. Этот день связан с памятью апостола Родиона (Иродиона), одного из семидесяти учеников Христа.
Название «Ледолом» появилось не случайно — к этому времени на реках начинал активно ломаться и таять лед, а бурные потоки воды с шумом устремлялись по руслам.
Символ перехода — день считался рубежом между зимой и весной, когда природа окончательно пробуждалась. Встреча солнца с месяцем — существовало поверье, что 21 апреля солнце и месяц «встречаются»: если день ясный, то лето будет теплым, а если пасмурный — жди ненастья. Особое значение воды — талые воды наделяли очищающей силой, поэтому их использовали в обрядах.
Этот день был важным для крестьян, так как знаменовал начало активных полевых работ и подготовку к посевной.
Что делали на Руси в этот день?
21 апреля наши предки уделяли внимание как хозяйственным делам, так и обрядам, связанным с природой и погодой.
Работа в поле — выходили проверять землю: если она уже подсохла, начинали первые посевы. Чистка водоемов — расчищали родники и ручьи от мусора, чтобы «вода шла свободно».Забота о скоте — выгоняли животных на первые прогулки, проверяли их здоровье после зимы. Сбор целебных трав — некоторые растения (например, мать-и-мачеху) начинали заготавливать в этот день.
Чего не стоит делать в этот день, 21 апреля?
С этим днем связано несколько запретов, которые помогали избежать неудач.
Не начинать важные дела без молитвы — считалось, что без благословения они могут пойти наперекосяк. Не ссориться и не сквернословить — негативные эмоции могли «отпугнуть» удачу. Не оставлять грязную посуду — это сулило разлад в доме. Не игнорировать воду — если рядом был водоем, нельзя было проходить мимо, не поклонившись ему. Не лениться — день требовал активности, иначе весь год мог быть неудачным.
Особенно важно было не переходить дорогу бурным потокам воды — это считалось опасным не только физически, но и энергетически.
Приметы погоды на 21 апреля.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшие недели и даже месяцы.
Ясное солнце — к жаркому лету. Туман утром — будет дождь в ближайшие дни. Гром гремит — к урожайному году. Лед на реке тонет, а не плывет — к тяжелому году, возможным неурожаям. Вода бурлит и шумит — лето будет дождливым. Птицы активно поют — к скорому теплу.
Эти приметы помогали крестьянам планировать работы в поле и готовиться к переменам погоды.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!