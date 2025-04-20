Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 21 апреля

Не начинать важные дела без молитвы — считалось, что без благословения они могут пойти наперекосяк. Не ссориться и не сквернословить — негативные эмоции могли «отпугнуть» удачу. Не оставлять грязную посуду — это сулило разлад в доме. Не игнорировать воду — если рядом был водоем, нельзя было проходить мимо, не поклонившись ему. Не лениться — день требовал активности, иначе весь год мог быть неудачным.