20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 21 апреля. Днем в отдельных районах по северу страны ожидаются грозы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.