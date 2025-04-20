Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов со знаком плюс, местами плюс 2−5 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов.
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 21 апреля. Днем в отдельных районах по северу страны ожидаются грозы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов со знаком плюс, местами плюс 2−5 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов.