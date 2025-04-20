В Челябинской области 21 апреля резко похолодает, но не везде

По информации синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснением, в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 15 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4−9, на юге и крайнем западе — до 12 градусов, днем плюс 11−16, на юге и крайнем западе — 19−24.
Непосредственно в Челябинске завтра кратковременный дождь, не исключена гроза, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха 21 апреля ночью плюс 7−9, днем плюс 12−14 градусов.
Добавим, 21 апреля в отдельных районах прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), до 24 апреля — установится аномально жаркая погода, когда среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь и более градусов.
Добавим, что 19 апреля днем столбики термометров поднимались до 19−23 градусов, минувшей ночью было плюс 7−14.