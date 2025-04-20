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Лукашенко сказал, что хаос в мире требует от белорусов мобилизации и сплочения

Лукашенко призвал белорусов к сплочению и мобилизации в непростое время.

Источник: Комсомольская правда

Посещая храм в Толочине на Пасху, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про хаос и неразбериху в мире и призвал белорусов к сплочению и мобилизации, сообщает БелТА.

«Это непростые годы, особенно этот год. Нам надо мобилизоваться, сплотиться и пройти их. Турбулентность, хаос, неразбериха в мире огромны», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что власти стараются уберечь Беларусь от этого хаоса, дать возможность людям работать, спокойно растить детей.

«Но годы очень сложные, очень тяжелые, особенно в условиях санкций для нашей экономики», — подчеркнул президент.

Кстати, Александр Лукашенко поехал на Пасху в Толочин в старинный храм начала XVII века (здесь подробнее) и сказал за что белорусская земля благодарна Господу (подробнее здесь).

А тем временем, МИД Беларуси приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным (подробности здесь).