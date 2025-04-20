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Уровень радиации измерили в Ростове

Ученые узнали, какой радиационный фон был в Ростове в канун Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Пасхи специалисты Северо-Кавказского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) провели плановые замеры радиационного фона вблизи атомных электростанций Южного федерального округа.

В зону мониторинга попала и Ростовская область. Согласно данным исследования, уровень гамма-излучения на Дону составил от 0,09 до 0,16 микрозиверт в час. Эти значения вполне укладываются в варианты нормы. Так что жители Донского края могут не беспокоится о радиационной безопасности. Отметим, такие замеры эксперты проводят регулярно.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что с начала следующей рабочей недели синоптики прогнозируют в Донской столице осадки. Температура воздуха днем с 21 по 25 число будет в пределах 20−25 градусов тепла.

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