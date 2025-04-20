Уровень радиации измерили в Ростове

В зону мониторинга попала и Ростовская область. Согласно данным исследования, уровень гамма-излучения на Дону составил от 0,09 до 0,16 микрозиверт в час. Эти значения вполне укладываются в варианты нормы. Так что жители Донского края могут не беспокоится о радиационной безопасности. Отметим, такие замеры эксперты проводят регулярно.