Из украинского плена вернулись трое омичей

«С родными некоторых из них осуществлялось взаимодействие по их обращениям. Ожидания всегда мучительны, но надежда на возвращение является главным стимулом для поиска земляков и неустанной работы с уполномоченными ведомствами по включению в списки на освобождение. Мои поздравления всем семьям и их близким! Продолжаю работу по обращениям омичей», — написала Оксана Фадина.