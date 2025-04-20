Из украинского плена вернулись трое омичей

Вчера, 19 апреля, накануне Светлой Пасхи, Россия и Украина обменялись военнопленными. По информации минобороны РФ, каждая из сторон получила по 246 бойцов.
Как сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина, в числе военнопленных, которые теперь вернутся домой, есть трое бойцов из Омской области.
«С родными некоторых из них осуществлялось взаимодействие по их обращениям. Ожидания всегда мучительны, но надежда на возвращение является главным стимулом для поиска земляков и неустанной работы с уполномоченными ведомствами по включению в списки на освобождение. Мои поздравления всем семьям и их близким! Продолжаю работу по обращениям омичей», — написала Оксана Фадина.
По сообщениям от родственников бойцов в телеграм-канале Оксаны Фадиной, в Омск они еще не прибыли, но уже находятся в безопасности, на территории Российской Федерации.