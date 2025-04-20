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Центр Екатеринбурга полностью перекроют на два часа

В центре Екатеринбурга в связи с Пасхальным крестным ходом 20 апреля будет перекрыто движение всех видов транспорта, сообщает Госавтоинспекция.

Источник: Госавтоинспекция по Екатеринбургу

Верующие прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови.

С 16:00 до 18:00 движение будет закрыто: по улице Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов; по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до 8 Марта; по улице 8 Марта, от Куйбышева до проспекта Ленина; по проспекту Ленина, от 8 Марта до Толмачева; по улице Толмачёва, от проспекта Ленина до Первомайской; по улице Царской, от Первомайской до Царской, 10.

В ГАИ призвали горожан и гостей города планировать свой маршрут заранее.