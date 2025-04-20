В мэрии Уфы рассказали о графике работы платных парковок

Платные парковки в Уфе будут работать с 07:00 до 21:00 в рабочие дни, сообщает «Башинформ» со ссылкой на начальника управления транспорта и связи мэрии Олега Хмарина. В выходные и праздничные дни можно будет парковаться на определенных мэрией участках дорог бесплатно.