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В мэрии Уфы рассказали о графике работы платных парковок

Платные парковки в Уфе будут работать с 07:00 до 21:00 в рабочие дни, сообщает «Башинформ» со ссылкой на начальника управления транспорта и связи мэрии Олега Хмарина. В выходные и праздничные дни можно будет парковаться на определенных мэрией участках дорог бесплатно.

Источник: МК

17 апреля в мэрия Уфы утвердила адресный перечень муниципальных платных парковочных мест. Соответствующее постановление подписано сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым. Согласно списку, 1188 платных парковок общей площадью 19,3 тыс. кв. м установят на девяти улицах в центре города: Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского. Около 10% парковочных мест будут предусматривать для маломобильных групп населения.

В ноябре 2024 года мэрия Уфы своим постановлением утвердила стоимость парковки — 40 ₽ в час. Можно будет оплатить парковку через мобильное приложение, сайт, с помощью sms-сообщений и через банкомат. Запустить платные парковки планируется в июне этого года.