Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Пасхой в телеграме

20 апреля глава региона опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный празднованию Светлой Пасхи. Губернатор поздравил своих подписчиков — жителей Самарской области.
«Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и любовью. Здоровья, душевного спокойствия и счастливых моментов в кругу близких», — написал в тг-канале Вячеслав Федорищев.
Также глава региона добавил, что добро и свет побеждают всегда.
Ранее мы писали, что губернатор Самарской области поучаствовал в официальной церемонии запуска производства нового автомобиля АВТОВАЗа — «Лады Искра». Это произошло 19 апреля на площадке завода.
Что символично, в этот день исполнилось 55 лет с момента запуска производства легендарной «копейки» — ВАЗ-2101.
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