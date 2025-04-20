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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Пасхой в телеграме

20 апреля глава региона опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный празднованию Светлой Пасхи.

20 апреля глава региона опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный празднованию Светлой Пасхи. Губернатор поздравил своих подписчиков — жителей Самарской области.

«Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и любовью. Здоровья, душевного спокойствия и счастливых моментов в кругу близких», — написал в тг-канале Вячеслав Федорищев.

Также глава региона добавил, что добро и свет побеждают всегда.

Ранее мы писали, что губернатор Самарской области поучаствовал в официальной церемонии запуска производства нового автомобиля АВТОВАЗа — «Лады Искра». Это произошло 19 апреля на площадке завода.

Что символично, в этот день исполнилось 55 лет с момента запуска производства легендарной «копейки» — ВАЗ-2101.

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