Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи «Мечталлион», рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
«Десять участников лотереи “Мечталлион” стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже № 135», — рассказали в компании.
Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей.
Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Приморском крае и онлайн — на сайте и в мобильном приложении «Национальной Лотереи». Участники, выигравшие призы по 1 миллиону рублей, — в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн.
Всего в тираже выиграло более 1 миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.