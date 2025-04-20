«Штраф до 1260 рублей». Специалисты рассказали, как правильно похоронить умершую домашнюю кошку или собаку

О том, как правильно похоронить домашнего питомца, в материале агентства «Минск-Новости» рассказали сотрудники предприятия «Фауна города» и ветеринар.
В Минске есть стихийные кладбища домашних животных, но такие погребения незаконны и за захоронение домашних животных их владельцам грозит штраф до 30 базовых величин (до 1260 рублей).
«Животных, которые погибают от недугов, вызванных спорообразующей микрофлорой, либо вируса, сжигают. Иначе такое захоронение может спровоцировать распространение высокоопасных инфекций. Чтобы захоронить питомца, нужно исключить опасность заболевания. Это делается только методом вскрытия», — пояснил главный ветеринарный врач минской ветеринарной станции Виктор Алейников.
Предприятия «Фауна города», «Экорес» и частники предлагают кремировать умершее домашнее животное. Например, кремация 10-килограммовой собаки стоит около 45 рублей. Причем массовая кремация дешевле индивидуальной.
Судя по информации сайта «Фауны города», эвтаназия с кремацией обойдется в сумму примерно от 70 до 92 рублей. Принятие трупа животного с последующей кремацией — 19,12 рубля и 2,4 рубля за каждый килограмм веса животного.
Мы писали, как похоронить домашнее животное в Минске и не нарушить закон: «Кремируем чаще собак и кошек, реже — попугайчиков и хомячков». Прах после сжигания животных могут запаять в медальон для хозяина, а могут отдать дачникам для подкормки цветников (все подробности здесь).