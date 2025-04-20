«Штраф до 1260 рублей». Специалисты рассказали, как правильно похоронить умершую домашнюю кошку или собаку

Мы писали, как похоронить домашнее животное в Минске и не нарушить закон: «Кремируем чаще собак и кошек, реже — попугайчиков и хомячков». Прах после сжигания животных могут запаять в медальон для хозяина, а могут отдать дачникам для подкормки цветников (все подробности здесь).