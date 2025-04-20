Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений

«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса», — рассказал Леус.