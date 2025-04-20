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Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений

Леус: воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что также в полдень обновили сегодняшний рекордный максимум Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань.