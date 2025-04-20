В Севастополе туристический сезон стартует в штатном режиме

На территории Крыма и Севастополя небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяет сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона. И на этой территории мы будем проводить усиленный мониторинг дополнительными пробами, чтобы предотвратить любое осложнение ситуации. Но на сегодняшний день более чем 6 тыс. проб, проведенных в Крыму и Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу Роспотребнадзора РФ.