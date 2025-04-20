Благодатный огонь привезут в Иркутск 21 апреля

Сегодня, 20 апреля, в Иркутской епархии Русской православной церкви сообщили о важном событии для всех православных верующих. В понедельник, 21 апреля, в столице Приангарья состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима. Сибиряки смогут принять участие в церемонии.