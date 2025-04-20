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Благодатный огонь привезут в Иркутск 21 апреля

Встреча огня будет сопровождена Божественной литургией с крестным ходом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 20 апреля, в Иркутской епархии Русской православной церкви сообщили о важном событии для всех православных верующих. В понедельник, 21 апреля, в столице Приангарья состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима. Сибиряки смогут принять участие в церемонии.

— Торжественная встреча состоится в 8:40 в Знаменском соборе Иркутска, — сообщает Иркутская епархия.

Стоит отметить, что встреча огня будет сопровождена Божественной литургией с крестным.

ходом. Богослужение возглавит митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.

Напомним, что 19 апреля в Иерусалиме на Гробе Господнем сошел Благодатный огонь.