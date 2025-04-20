За сутки отказ в пересечении границы Молдовы получили более 40 человек

За последние 24 часа отказ в пересечении государственной границы при въезде в Республику Молдова получили 43 иностранца, также уточнили в ведомстве.
Наиболее посещаемыми пунктами пропуска остаются:
- Кишиневский международный аэропорт — 15 522 пересечения границы;
- КПП Леушены — 10 845 переходов;
- КПП Скулены — 7301 переход;
- КПП Костешты — 3949 переходов;
- Общий КПП Паланка — 3883 перехода границы.
Как отметили в Погранполиции, за сутки режим госграницы, режим пограничной зоны, режим пунктов пропуска и правил пересечения госграницы нарушили шесть человек.
В числе других нарушений — два незаконных пересечения КПП физическими лицами, один случай использования поддельного документа, пять случаев несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова.
В связи с традиционной для пасхальных праздников загруженностью некоторых КПП Погранполиция рекомендует воспользоваться альтернативными погранпереходами:
КПП «Леова-Бумбата» (