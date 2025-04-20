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За сутки отказ в пересечении границы Молдовы получили более 40 человек

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. На границе Молдовы за сутки отмечено 61 294 пересечения, сообщили в Пограничной полиции страны.

Источник: Sputnik.md

За последние 24 часа отказ в пересечении государственной границы при въезде в Республику Молдова получили 43 иностранца, также уточнили в ведомстве.

Наиболее посещаемыми пунктами пропуска остаются:

  • Кишиневский международный аэропорт — 15 522 пересечения границы;
  • КПП Леушены — 10 845 переходов;
  • КПП Скулены — 7301 переход;
  • КПП Костешты — 3949 переходов;
  • Общий КПП Паланка — 3883 перехода границы.

Как отметили в Погранполиции, за сутки режим госграницы, режим пограничной зоны, режим пунктов пропуска и правил пересечения госграницы нарушили шесть человек.

В числе других нарушений — два незаконных пересечения КПП физическими лицами, один случай использования поддельного документа, пять случаев несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова.

В связи с традиционной для пасхальных праздников загруженностью некоторых КПП Погранполиция рекомендует воспользоваться альтернативными погранпереходами:

КПП «Леова-Бумбата» (08:00—20:00) или КПП «Кагул-Оанча», КПП «Костешть-Стынка» или «Липканы-Рэдэуць Прут», а также КПП «Тудора-Староказачье».