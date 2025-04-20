В Анапе половину пляжей очистили от мазута промышленным пескоструем

Сейчас специалисты Кубань-СПАС, Морспасслужбы и МЧС России продолжают очищать каменистый берег в районе анапского морпорта. В ликвидации загрязнения задействованы примерно 50 человек различных служб. Так, на выделенном участке осталось очистить около 60 метров. Работы планируется завершить работы за два дня.