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В Анапе половину пляжей очистили от мазута промышленным пескоструем

В Анапе половину загрязненных пляжей полностью очистили от мазутных пятен с помощью пескоструйного аппарата промышленного производства. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Российская газета

Как рассказал заместитель начальника 11-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Краснодарскому краю Антон Ганапольский, это промышленный пескоструй, работающий под высоким давлением и снимающий слой в один-два миллиметра испачканного песка.

«Технология прошла испытания. Сначала мы биоразлагаемым торфяным сорбентом обрабатываем межкаменное пространство. После 24 часов — мойками высокого давления и парогенераторами. Полную очистку производим промышленным пескоструем», — сказал он.

Ганапольский уточнил, что это абсолютно экологичный способ с биоразлагаемым сорбентом на основе торфа, который не приносит никакого вреда природе.

Сейчас специалисты Кубань-СПАС, Морспасслужбы и МЧС России продолжают очищать каменистый берег в районе анапского морпорта. В ликвидации загрязнения задействованы примерно 50 человек различных служб. Так, на выделенном участке осталось очистить около 60 метров. Работы планируется завершить работы за два дня.