Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках: «Будем разбираться со всеми»

2025 год будет очень серьезным в плане наведения порядка в Беларуси. Об этом сказал президент Александр Лукашенко при посещении на Пасху храма в Толочине, сообщает БелТА.
«Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому — в церкви не врут — должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что благоустроить — это не только содержать в порядке свой частный дом и двор, не только иметь чистые улицы и высадить деревья. Благоустроить — это не допускать пустующих и заброшенных земель.
«Я и сказал председателю райисполкома (представителю президента здесь): инсайдерская тебе информация — готовься к очень серьезным контрольным проверкам», — сказал Александр Лукашенко. А телеграм-канал «Пул Первого» добавил еще одну цитату президента: «Будем разбираться со всеми».
Глава государства попросил белорусов трудиться, делать свое дело на своем месте.
«Это намного легче, намного проще, чем у южных наших соседей. Не хотелось бы, чтобы мы до этого дошли», — подчеркнул президент.
По словам Александр Лукашенко, Господь нефти-газа в белорусскую землю не вложил, белорусы свое благосостояние своими руками закладывают.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что хаос в мире требует от белорусов мобилизации и сплочения (здесь подробнее).
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