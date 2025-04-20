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Из-за легкоатлетической эстафеты в Ростове 1 мая перекроют дороги

Ростовская область, 20 апреля 2025. DON24.RU. Из-за легкоатлетической эстафеты в Ростове 1 мая перекроют дороги. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

«С 21:00 30 апреля до 19:00 1 мая нельзя будет проехать по Театральной площади», — пишет источник.

Также 1 мая на улице Большой Садовой перекроют проезд на участке от Театральной площади до Буденновского проспекта с 08:00 до 13:00, а также проспект Театральный на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистической с 08:00 до 19:00.

Частично ограничат движение транспорта на момент передвижения колонны по маршруту: ул. Большая Садовая — пр. Ворошиловский — пл. Гагарина — пр. Михаила Нагибина — пр. Ленина — пл. Страны Советов.

Напомним, на шесть дней для ростовчан закроют проход около здания Государственного банка.