В Омской области в очередной раз подорожал бензин

АИ-95 на этих же сетях подорожал до 58,51 рубля и 59, 27 рублей за литр соответственно. За бензин марки АИ-98 теперь придется выложить от 75, 92 до 76,10 рублей за литр. Примерно на 30 копеек подорожало и дизельное топливо — до 70,72−71,82 рубля за литр.