В Омской области в очередной раз подорожал бензин

По данным сайта мониторинга цен на автомобильное топливо Multigo, в Омске в очередной раз поднялись цены на бензин. В среднем — на 70 копеек.
Так, еще несколько дней назад бензин марки АИ-92 можно было купить по цене 53,77 рублей за литр. Сейчас на заправках «Газпромнефти» и «Топлайна» литр этого бензина стоит 54,07 рубля. На заправках сети «Юнигаз» — 54,52.
АИ-95 на этих же сетях подорожал до 58,51 рубля и 59, 27 рублей за литр соответственно. За бензин марки АИ-98 теперь придется выложить от 75, 92 до 76,10 рублей за литр. Примерно на 30 копеек подорожало и дизельное топливо — до 70,72−71,82 рубля за литр.
Неизменными остались цены на сотый бензин и автомобильный газ. Максимальная цена на эти виды топлива составляет 77,55 и 22,55 рубля соответственно.