Серия мощных магнитных бурь накроет Землю с 21 апреля

Причина ухудшения ситуации в крупной коронарной дыре на Солнце.
По этой причине еще пару дней назад прогноз был относительно благоприятным. За последние двое суток, однако, дыра заметно выросла, поглотив часть экваториальных областей Солнца, откуда воздействие на Землю идет с вероятностями порядка 100%
На фоне магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. Возможны головные боли, слабость, головокружение. В этом случае рекомендуется избегать чрезмерной активности и больше времени уделять отдыху.