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Серия мощных магнитных бурь накроет Землю с 21 апреля

Новая серия мощных магнитных бурь накроет Землю в начале следующей рабочей недели, предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. По прогнозам аналитиков, геомагнитные возмущения возобновятся днем 21 апреля, а к вечеру с высокой долей вероятности перерастут в шторм второго уровня.

Причина ухудшения ситуации в крупной коронарной дыре на Солнце.

По этой причине еще пару дней назад прогноз был относительно благоприятным. За последние двое суток, однако, дыра заметно выросла, поглотив часть экваториальных областей Солнца, откуда воздействие на Землю идет с вероятностями порядка 100%

поясняют представители лаборатории

На фоне магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. Возможны головные боли, слабость, головокружение. В этом случае рекомендуется избегать чрезмерной активности и больше времени уделять отдыху.