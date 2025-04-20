В Омске на следующей неделе три дня не будет холодной воды

На следующей неделе в Омске пройдут точечные отключения холодной воды. В это время 21, 22 и 24 апреля, водоканал проведет ремонтные работы.
21 апреля с 11:00 до 17:00 не будет холодной воды в медицинском учреждении и двух административных зданиях по адресам Завертяева, 9 к. 9, 9 к. 5, 9 к. 4. В это время там пройдут ремонтные работы на сетях.
22 апреля с 11:00 до 22:00 сотрудники омского водоканала проведут замену опорной арматуры по адресу Гагарина, 3. Под отключение, помимо этого дома, попадут потребители по адресам:
— улица Ленина, д. 9б, 5, 7.
— ул. Бударина, д. 15, 3е, 3б, 1;
— ул. К. Либкнехта, д. 8а, 11.
24 апреля ремонтные работы будут выполнены на Королева, 14−16, Волкова, 5А и Котельникова, 12.
Из-за этого с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах по адресам: ул. Котельникова, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Труда, 10.
С 11:00 до 24:00 под отключение попадут абоненты:
— ул. Королева, 12Б, 14, 14а, 14Б, 14/3, 16, 16А;
-ул. Волкова, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б7, 9А, 15;
-ул. М. Никифорова, 2, 4, 6;
-ул. Блюхера, 12А;
Также воды в этот день, как сообщает Омскводоканал, не будет воды в 14 пожарных гидрантах.