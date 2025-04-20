В Башкирии предупредили о туманах и грозах

В Башкирии 21 апреля ожидают ухудшение погодных условий. По информации Госкомитета по ЧС, на территории региона ожидают грозы с порывистым ветром и туманы.
Скорость ветра составит 5−10 м/с, при грозе порывы вырастут до 15 м/с. Ночью температура воздуха будет +8, +13°, днем +20, +25°. Видимость в тумане не превысит 500−1000 м.
В Уфе пообещали переменную облачность и грозу с дождем с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12°, днем +22, +24°.
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