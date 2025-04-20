Мэр Самары: авторынок на Антонова-Овсеенко в таком виде существовать не должен

По первому объекту власти проведут инвентаризацию. Соответствующее распоряжение Иван Носков уже дал. По словам мэра, земля на территории гаражного массива, который появился в 70−80-е годы прошлого века, не разграничена. Местные гаражи нигде не зарегистрированы, а значит, считает глава города, найти их хозяев невозможно. Незаконные объекты будут сносить.