Мэр Самары: авторынок на Антонова-Овсеенко в таком виде существовать не должен

Глава областной столицы по просьбам самарцев провел внеплановый рейд по проблемным территориям города. Об этом Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале. Речь идет о гаражном массиве на Карла Маркса и авторынке, расположенном на ул. Антонова-Овсеенко.
По первому объекту власти проведут инвентаризацию. Соответствующее распоряжение Иван Носков уже дал. По словам мэра, земля на территории гаражного массива, который появился в 70−80-е годы прошлого века, не разграничена. Местные гаражи нигде не зарегистрированы, а значит, считает глава города, найти их хозяев невозможно. Незаконные объекты будут сносить.
«Такие “вороньи слободки” — это всегда источник мусора, родной дом для асоциальных элементов и постоянный источник пожарной опасности», — считает Иван Носков.
От законных владельцев гаражей власти требуют соблюдения мер пожарной безопасности, следить за чистотой и порядком на своей территории и своевременной уплаты налогов, за счет которых в том числе проводится и благоустройство в городе.
Второй точкой в ходе внепланового рейда стал стихийный авторынок, раскинувшийся на пересечении ул. Антонова-Овсеенко и ул. Ивана Булкина. По словам мэра, эти торговые точки являются пережитком девяностых. У властей есть претензии к их собственникам в плане содержания территории.
По мнению главы города, в интересах владельцев торговых точек самостоятельно начать наводить порядок и соблюдать нормы законодательства. В ином случае изменения могут начаться с другой стороны.
«Не стоит задача закрыть рынок. Но в таком виде он существовать не должен», — заявил Иван Носков.
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