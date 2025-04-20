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Мэр Самары: авторынок на Антонова-Овсеенко в таком виде существовать не должен

Глава областной столицы по просьбам самарцев провел внеплановый рейд по проблемным территориям города.

Глава областной столицы по просьбам самарцев провел внеплановый рейд по проблемным территориям города. Об этом Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале. Речь идет о гаражном массиве на Карла Маркса и авторынке, расположенном на ул. Антонова-Овсеенко.

По первому объекту власти проведут инвентаризацию. Соответствующее распоряжение Иван Носков уже дал. По словам мэра, земля на территории гаражного массива, который появился в 70−80-е годы прошлого века, не разграничена. Местные гаражи нигде не зарегистрированы, а значит, считает глава города, найти их хозяев невозможно. Незаконные объекты будут сносить.

«Такие “вороньи слободки” — это всегда источник мусора, родной дом для асоциальных элементов и постоянный источник пожарной опасности», — считает Иван Носков.

От законных владельцев гаражей власти требуют соблюдения мер пожарной безопасности, следить за чистотой и порядком на своей территории и своевременной уплаты налогов, за счет которых в том числе проводится и благоустройство в городе.

Второй точкой в ходе внепланового рейда стал стихийный авторынок, раскинувшийся на пересечении ул. Антонова-Овсеенко и ул. Ивана Булкина. По словам мэра, эти торговые точки являются пережитком девяностых. У властей есть претензии к их собственникам в плане содержания территории.

По мнению главы города, в интересах владельцев торговых точек самостоятельно начать наводить порядок и соблюдать нормы законодательства. В ином случае изменения могут начаться с другой стороны.

«Не стоит задача закрыть рынок. Но в таком виде он существовать не должен», — заявил Иван Носков.

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