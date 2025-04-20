В Красноярском крае вновь ожидается сильный ветер

Невероятно сильный западный ветер ожидается завтра, 21 апреля в Красноярском крае. Об этом предупредили в МЧС.
По последним прогнозам, порывы могут подняться до и даже превысить отметку в 25 м/с, что сулит суровые погодные условия. Метель развернется над регионом, усиливая общий хаос атмосферных явлений.
В центральных и западных районах края прогнозируется обильный снежный покров, способный затруднить передвижение. А южные территории могут столкнуться с мокрым снегом, что дополнительно создаст угрозу для дорог и улучшит риск аварийных ситуаций.
В связи с ожидаемыми условиями внимание жителей и автомобилистов должно быть максимально сосредоточено на безопасности на дорогах.
В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости экстренной помощи всегда можно набрать номер 112.