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В Красноярском крае вновь ожидается сильный ветер

Невероятно сильный западный ветер ожидается завтра, 21 апреля в Красноярском крае.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 65% 764 мм рт. ст. +20°
Источник: freepik.com

Невероятно сильный западный ветер ожидается завтра, 21 апреля в Красноярском крае. Об этом предупредили в МЧС.

По последним прогнозам, порывы могут подняться до и даже превысить отметку в 25 м/с, что сулит суровые погодные условия. Метель развернется над регионом, усиливая общий хаос атмосферных явлений.

В центральных и западных районах края прогнозируется обильный снежный покров, способный затруднить передвижение. А южные территории могут столкнуться с мокрым снегом, что дополнительно создаст угрозу для дорог и улучшит риск аварийных ситуаций.

В связи с ожидаемыми условиями внимание жителей и автомобилистов должно быть максимально сосредоточено на безопасности на дорогах.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости экстренной помощи всегда можно набрать номер 112.