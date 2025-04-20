Симоньян после случившегося с мужем хотела уехать на СВО

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе — и ее дети, и мои дети. Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь. Это же вообще-то прекрасно. Если в это по-настоящему верить, что в этом страшного? Вот то, что сейчас происходит в моей семье, — вот это очень страшное в жизни, понимаешь? А собственная смерть — что в этом? То есть я в этой смерти нашла для себя утешение», — отметила она в разговоре с Борисом Корчевниковым.