В Крыму испекли гигантский кулич

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
«Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали “Крым в миниатюре”. Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом — 70 килограммов. Украшен гигантский кулич пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова», — сказал Жиленко.
По его словам, отведать кулич смогут бесплатно все посетили парка миниатюр.