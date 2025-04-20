В Крыму испекли гигантский кулич

«Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали “Крым в миниатюре”. Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом — 70 килограммов. Украшен гигантский кулич пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова», — сказал Жиленко.