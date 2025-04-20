В Минске опубликовали график отключения горячей воды в мае

Коммунальные службы начинают подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Будет выполнен профилактический ремонт оборудования теплоисточников и тепловых сетей. В этой связи в мае будет производиться отключение горячего водоснабжения.
В Минске 14 мая горячую воду отключат у потребителей по ул. Орловская 76 и пр. Победителей 12.
С 15 мая список будет значительно шире. Горячей воды не будет по следующим адресам: ул. Алтайская 164 к.1, 164 к.2, 166 к.1, 166 к.2;
Ангарская 92;
Артема 14, 16;
Бирюзова 13А, 13Б, 15А, 15Б;
Бумажкова 37А, 39;
Ваупшасова 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б, 44;
Восточная 35, 37, 39;
Высокая 11Д, 11В;
Высоцкого 1, 3, 7, 9;
Гало 4, 6, 8, 76;
Геологическая 59 к.1, 59 к.2, 59 к.3, 59Б, 63, 63А, 99, 101, 103, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133;
Герасименко 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 22 к.1, 22 к.2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52 к.1, 52 к.2, 54, 56, 58 к.1, 58 к.2;
Гинтовта 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 В, 30, 32, 36, 38, 40, 44;
Городецкая 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к.1, 11 к.2, 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 32, 34, 36 к.1, 36 к.2, 38А, 38, 40, 40А, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;
Грушевская 19, 21, 124, 125, 126, 127, 132, 136;
Дзержинского пр-т 11, 11Б, 15, 20, 22, 24, 24а, 26, 83/16, 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125А, 127, 129, 131;
Дубравинский пер. 3 к.1, 3 к.2, 5, 7, 9;
Е. Гедройца 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;
Железнодорожная 122, 128А;
Илимская 1/63, 3, 5, 6Б, 8, 9, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 43, 58;
К. Либкнехта 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107;
К. Туровского 2, 4, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
К. Чорного 25;
Калинина 15, 17А;
Кальварийская 31;
Карвата 2, 3Б, 3 В, 4, 6, 8, 10А, 10Б, 10 В, 11, 13 к.1, 13 к.2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31 Г; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
Каролинская 1, 3, 5, 6, 8, 8А, 10, 12, 14;
Каролинский пр-д 1, 5;
Копиевича 3, 5, 7;
Коржа 1;
Корш-Саблина 3, 5, 9, 11;
Космонавтов 3 к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 3к.5, 3к.6, 5к.1, 5к.2, 5А, 7к.1, 7к.2, 9к.1, 9к.2, 11, 13 к.1, 13 к.2, 15 к.1, 15 к.2, 17, 19, 20, 21, 22, 23 к.1, 23к. 2, 23к.3, 25, 27;
Л. Беды 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33;
Лермонтова 35, 37, 39, 41;
Ложинская 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
Лопатина 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7А к.1, 7А к.2, 15, 15А, 15 В, 15 Г, 17, 19, 20;
М. Богдановича 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144;
Менделеева 20, 22, 24, 30;
Михайлашева 1, 5;
Н. Орды 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А, 51, 53, 55;
Навуковая 2, 2А, 4, 6;
Независимости пр-т. 91, 93, 146А, 146, 148 к.1, 148 к.2, 148 к.3, 150, 179, 179А, 181, 183, 185;
Некрасова 20, 22, 22 к.1, 22 к.2, 24;
Некрошевича 4, 6, 8, 10, 12;
Нестерова 51, 53 к.1, 53 к.2, 53 к.3, 53 к.4, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 к.1, 86 к.2, 86 к.3, 88 к.1, 88 к.2, 90, 92, 94, 94А, 96, 98;
Огинского 4, 6;
Острошицкая 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23;
Охотская 120, 133, 135 к.1, 135 к.2, 135 к.3, 137, 139, 141, 143 к.1, 143 к.2, 145;
П. Мстиславца 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24;
Парниковая 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А;
Пинская 28А;
Подгорная 19А к.1, 19А к.2, 19А к.3, 19А к.4, 21Б, 21 В, 23 Г;
Пономаренко 8, 14, 16, 18, 20, 22;
Прямая 22, 22 к.1, 24, 28;
Р. Люксембург 90А, 90Б, 100, 102;
Разинская 4,6;
С. Есенина 3 к.1, 3 к.2; 3А, 4, 6, 6А, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6к.4, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28;
Связистов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Слободская 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;
Солтыса 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50 к.1, 50 к.2, 54, 56, 56А, 58, 60, 62;
Столетова 2;
Тургенева 1, 5, 7;
Университетский пр-д 5, 7;
Ф. Скорины 1, 3, 5, 7, 9, 25 к.1, 25 к.3;
Филимонова 35, 39, 43, 45, 47, 47А, 55 к.1;
Фроликова 2;
Холмогорская 47 к.1, 47А, 47Б, 63, 65;
Чюрлениса 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
Шафарнянская 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 14, 16;
Шугаева 17;
Щорса 4А, 4Б;
Я. Мавра 64А, 68А, 68Б, 68 В, 70;
Я. Чечета, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.
С 19 мая временно горячее водоснабжение будет отсутствовать на территории вблизи д. Боровая: общежитие, столовая, тактический комплекс, стрелковый тир, учебный комплекс, учебно-тренировочный комплекс.
С 22 мая в столице горячую воду отключат на ул. Выготского 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6 к.4, 8, 14, 16, 18, 20, 20А, 29, 37, 39, 43, 45;
Долгиновский тр-т 146, 146 к.1, 150, 152, 157, 158, 160, 160А, 160А к.1, 164, 166;
Новинковская 1, 2, 4, 14, 16;
П. Меделки 1, 3, 5, 7, 11, 15.
С 26 мая в Минске не будет горячей воды у потребителей на ул. Брестская 66, 68 к.1, 68 к.2;
Казинца 39, 41, 43, 51 к.4, 51 к.5, 88, 90, 95, 96, 96А, 97 к.1, 97 к.2, 98, 107, 121;
Корженевского 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3;
Стебенева 8, 10, 10А, 10 В, 12, 12А, 14.
С 27 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать на ул. Бурдейного 1, 2, 2А, 2 В, 3, 7, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
Лобанка 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 11, 11А, 13 к.1, 13 к.2, 15, 17, 19;
Одинцова 1 к.1, 1 к. 2, 2 к.2, 3 к.1, 3 к.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14 к.1, 15, 16, 17, 18 к.1, 19, 20, 22, 22 к.1, 23 к.1, 23 к. 2, 24, 27, 27А, 29, 30, 31 к.1, 31 к.2. 31 к.3, 32, 33, 35, 36 к.1, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71 к.2, 71 к.3, 71 к.4, 75, 77 к.1, 77 к.2, 77 к.3, 79 к.1, 79 к.2, 81, 85, 87, 89;
Притыцкого 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;
Тимошенко 2-й пер. 2, 3, 7;
Тимошенко 8, 10, 12, 14 к.2, 16, 18, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 22 к.1, 24 к.1, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38;
Якубовского 15 к.1, 17, 19, 20, 21, 22 к.1, 22 к.3, 23, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 25, 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 26 к.4, 27, 28 к.1, 29, 30 к.1, 30 к.2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 к.1, 48 к.2, 50, 53, 53 В, 53Д, 54, 54А, 54Б, 56, 60.
С 28 мая временно столкнутся с отключениями горячей воды потребители на ул. Купревича 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 1 к.5, 2, 2 к. 4, 3, 3 к.2, 3 В, 4, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3, 5 к.4, 5 к.5, 5 к.6, 7, 8 к.2, 10, 12, 14, 16, 18;
Независимости пр-т. 164, 168 к.1, 168 к.2, 168 к.3, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182;
Никифорова 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51;
Программистов 3, 9, 11;
Руссиянова 1, 3 к.1, 3 к.2, 3 к.3, 4, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3, 6, 7, 7 к.1, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 13 к.4, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21 В, 23, 24, 25, 26, 27 к.1, 27 к.2, 27 к.3, 28, 29 к.1, 29 к.2, 30 к.1, 30 к.2, 32 к.1, 32 к.2, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54;
Стариновская 2, 4;
Ф. Скорины 34, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 50, 51, 51Б, 52;
Шугаева 3 к.1, 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4, 7, 9, 11, 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 15 к.1, 15 к.2, 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17Б, 19 к.1, 19 к.2, 19 к.3, 21, 21 к.1, 21 к.2, 23 к.1, 23 к.2, 25, 27.
С 29 мая горячей воды в Минске не будет на ул. Тепличная 1.