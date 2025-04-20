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Директор ЖКХ сказал, должны ли белорусы платить за замену лифта

Директор ЖКХ назвал сумму замены одного лифта в Минске — 138 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Директор ЖКХ Заводского района Минска Михаил Варикаш в комментарии агентству «Минск-Новости» назвал источники финансирования программы по замене лифтов, отслуживших свой срок.

По его словам, стоимость самого лифтового оборудования, включая кабину, — около 58 тысяч рублей, строительно-монтажных работ — почти 80 тысяч рублей. В итоге замена одного лифта стоит 138 тысяч рублей.

«Это сугубо бюджетные средства в отличие, например, от капитального ремонта домов, где часть финансирования формируется из отчислений жителей», — подчеркнул Михаил Варикаш.

Специалист отметил, что замена лифтов в доме не привязана к его капремонту и проводится по отдельному графику. Лифты в Беларуси меняют на технику, которая производится на отечественном предприятии в соответствии с ГОСТами, требованиями безопасности.

По информации Минского городского жилищного хозяйства, в 2025 году в столичных высотках заменят 239 лифтов. Больше всего подъемников обновят во Фрунзенском районе — 82 единицы. Все они оснащены видеокамерами (здесь подробнее).

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