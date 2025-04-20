Текслер: четыре ребенка участника СВО погибли из-за пожара в Челябинской области

Пожар в челябинском поселке Василовка унес жизни четырех детей. Мать оставила их дома и отправилась к мужу — участнику СВО, проходящему лечение в Москве. Как сообщили спасатели, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, а пожарный извещатель не сработал из-за севшей батарейки. С родными погибших работают психологи, губернатор Алексей Текслер пообещал оказать семье помощь.