Текслер: четыре ребенка участника СВО погибли из-за пожара в Челябинской области

Пожар в челябинском поселке Василовка унес жизни четырех детей. Мать оставила их дома и отправилась к мужу — участнику СВО, проходящему лечение в Москве. Как сообщили спасатели, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, а пожарный извещатель не сработал из-за севшей батарейки. С родными погибших работают психологи, губернатор Алексей Текслер пообещал оказать семье помощь.
Что случилось.
В ночь с 19 на 20 апреля в поселке Василовка случился пожар. Загорелся большой деревянный дом. На место прибыли спасатели: к тому моменту пламя перекинулось на надворные постройки и крышу соседнего дома.
«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
На месте происшествия работали 23 человека, для тушения пожара задействовали шесть единиц техники. Открытое горение ликвидировали на площади 160 квадратных метров.
«Для установления причины на месте работает испытательная пожарная лаборатория. С родственниками погибших будет организована работа психолога Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России», — отметили в министерстве.
Позже там сообщили, что вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки на веранде дома.
«Ранее данной многодетной семье был выдан пожарный извещатель, но в нем своевременно не сменили батарейку. Позднее обнаружение пожара не оставило детям шанса на спасение», — уточнили в МЧС.
Там призвали проверять безопасность жилья, оставляя детей одних дома.
Присматривать за детьми должны были родственники, сообщило издание «Полит74».
Реакция властей.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал случившееся трагедией.
«Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненному мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных», — написал глава региона.
Он направил на место ЧП министра социальных отношений Челябинской области Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригаду психологической помощи из центра «Семья».
«Семью не бросим, поможем всемерно», — уточнил Текслер.
Администрация Катав-Ивановского района решила выделить маневренный фонд пострадавшей семье и оказать материальную помощь из средств местного бюджета.
«Также решается вопрос об оказании содействия для получения материальной помощи из средств областного бюджета. Материальная помощь будет выделена также из бюджета города Юрюзани, Центр гуманитарной помощи предоставит всю необходимую одежду и вещи пострадавшей семье», — подчеркнули в пресс-службе районной администрации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, специалисты назначили судебные экспертизы.
«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — добавили в СК.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Челябинской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.