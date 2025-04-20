Гроза и град: в Астане и 8 областях объявили штормовое предупреждение

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, днем на севере, востоке области гроза и град. Ветер юго-восточный, южный ночью на севере области, днем на западе, севере, востоке области усилится до 15−20 с порывами до 25 метров в секунду.