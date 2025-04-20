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Гроза и град: в Астане и 8 областях объявили штормовое предупреждение

21 апреля жителей Астаны и восьми областях Казахстана предупредили о грозе и усилении ветра, в некоторых регионах ожидается град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 94% 762 мм рт. ст. +20°
Источник: depositphotos.com

В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный временами усилится до 15−20 метров в секунду.

Днем на севере и в центре области Абай ожидаются гроза и град. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области усилится до 15−20 с порывами 23−28 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы ветра со скоростью 15−20 метров в секунду.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, днем на севере, востоке области гроза и град. Ветер юго-восточный, южный ночью на севере области, днем на западе, севере, востоке области усилится до 15−20 с порывами до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на юге области до 15−20 метров в секунду.

Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области усилится до 15−20, временами до 23 метров в секунду.

Днем на юге и востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, юге области усилится до 15−20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается дождь, днем на юго-западе области гроза. Ветер северный ночью на западе, юге, востоке области усилится до 15−20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в горных районах области до 15−20 метров в секунду.