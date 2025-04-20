Участковый сказал, кому из белорусов могут пожизненно заблокировать аккаунт арендного самоката

Участковый напомнил, что недопустимо не только превышать установленную скорость, но также управлять средствами персональной мобильности, к которым относится и электросамокат, в пьяном виде и перевозить пассажиров, если конструкцией средства это не предусмотрено. Нельзя использовать средства персональной мобильности детям младше 14 лет (за исключением пешеходных и жилых зон). А в темное время человек, передвигающийся на электросамокате, обязан обозначить себя фликером.