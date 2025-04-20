Участковый сказал, кому из белорусов могут пожизненно заблокировать аккаунт арендного самоката

Белорусы могут получить пожизненную блокировку аккаунта арендного самоката, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на участкового инспектора милиции Советского РУВД Минска Артема Бут-Гусаима.
По его словам, в Telegram запущен специальный чат-бот @Samokat_ru_bot, куда можно сообщать о случаях, когда электросамокатчики нарушают правила. Операторы примут меры вплоть до пожизненной блокировки аккаунтов.
Участковый напомнил, что недопустимо не только превышать установленную скорость, но также управлять средствами персональной мобильности, к которым относится и электросамокат, в пьяном виде и перевозить пассажиров, если конструкцией средства это не предусмотрено. Нельзя использовать средства персональной мобильности детям младше 14 лет (за исключением пешеходных и жилых зон). А в темное время человек, передвигающийся на электросамокате, обязан обозначить себя фликером.
«Сегодня пользователи средств персональной мобильности (электросамокатов, сегвеев, моноколес) приравнены к пешеходам. Тем не менее при передвижении на СПМ нужно соблюдать правила», — отметил Артем Бут-Гусаим.
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