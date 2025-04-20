Бастрыкин поручил разобраться в травмировании постоялицы пансионата в Башкирии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, которая произошла с постоялицей пансионата в башкирском Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, о случившемся сообщила дочь пенсионерки. Со слов обратившейся, пожилая постоялица упала в комнате, однако не получила при этом никакую помощь. После при посещении матери женщина увидела на ее теле ушибы и пролежни, вызвав скорую.
Медики констатировали множественные травмы у пострадавшей. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В СК Башкирии начали процессуальную проверку. После доклад должен будет быть представлен Бастрыкину. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.