Кадыров поздравил Путина с Пасхой

ГРОЗНЫЙ, 20 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил президента РФ Владимира Путина и всех православных с Пасхой.
«Поздравляю нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина, всех православных жителей Чеченской Республики и России с самым важным христианским праздником — Пасхой!» — написал Кадыров.
Он отметил, что укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением в Чечне. В регионе, по словам Кадырова, созданы все условия для свободного вероисповедания и развития культур.
«Уверен, что наша дружба и взаимопонимание будут и впредь служить прочным фундаментом мира и процветания нашей республики и всей России», — добавил глава республики.