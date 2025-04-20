Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров поздравил Путина с Пасхой

Кадыров поздравил Путина и православных россиян с Пасхой.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 20 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил президента РФ Владимира Путина и всех православных с Пасхой.

«Поздравляю нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина, всех православных жителей Чеченской Республики и России с самым важным христианским праздником — Пасхой!» — написал Кадыров.

Он отметил, что укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением в Чечне. В регионе, по словам Кадырова, созданы все условия для свободного вероисповедания и развития культур.

«Уверен, что наша дружба и взаимопонимание будут и впредь служить прочным фундаментом мира и процветания нашей республики и всей России», — добавил глава республики.