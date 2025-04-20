В Молдове исчезают виноградники, скоро только на дачах останется, да бакон во дворах: Ежегодно республика теряет до двух тысяч гектаров

Почти половина существующих виноградников — старше 31 года, в то время как молодые насаждения (до 15 лет) составляют лишь 19% от общего объема. С 2014 по 2024 годы было посажено менее 4 тыс. га виноградников, при этом вырублено — более 20 тыс.