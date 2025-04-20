В Молдове исчезают виноградники, скоро только на дачах останется, да бакон во дворах: Ежегодно республика теряет до двух тысяч гектаров

Молдова ежегодно теряет до 2 тыс. гектаров виноградников.
С начала 2000-х годов в Молдове исчезли около 50 тыс. гектаров виноградников технических сортов. Если в 2001 году плодоносящие плантации занимали 108 тыс. га, то в 2024-м — лишь 58,8 тыс.
По данным Национального бюро винограда и вина, ежегодное сокращение площадей составляет в среднем 1,9 тыс. га (около 3%). При сохранении такой динамики к 2034 году останется лишь 43,7 тыс. га.
Почти половина существующих виноградников — старше 31 года, в то время как молодые насаждения (до 15 лет) составляют лишь 19% от общего объема. С 2014 по 2024 годы было посажено менее 4 тыс. га виноградников, при этом вырублено — более 20 тыс.
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