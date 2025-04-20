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Цех выпечки по советским рецептам и ГОСТам открылся в минском аэропорту

Минский аэропорт открыл цех выпечки по советским ГОСТам.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном аэропорту Минск открыли кондитерский цех службы «Кэтеринг», где выпечку будут делать по ГОСТам СССР.

«Наша продукция перенесет вас в детство, напомнив неповторимый забытый вкус», — говорится в презентации новой продукции.

Запустили цех оперативно, идея его создания принадлежала руководству авиапредприятия.

Сегодня в ассортименте более 30 наименований кондитерских и 20 хлебобулочных изделий для питания пассажиров и экипажа на борту самолета, а также в кафе аэропорта.

В рационах бортового питания «Белавиа» заменены покупные хлебобулочные и кондитерские изделия на продукцию собственного производства.

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Как в каждой семье есть рецепты выпечки времен СССР, так и в Национальном аэропорту Минск решили, что те рецепты самые вкусные.