Исследование: 80% жителей Самары считают День Победы главным для себя праздником

По данным исследования, 4 из 5 проголосовавших самарца считают, что главный праздник для них — это 9 мая. Опрос с 11 по 15 апреля проводили специалисты сервиса по поиску работы Superjob.
Цель исследования — понять, какие государственные праздники горожане воспринимают как личные. Стоит отметить, что респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.
Лидером опроса стал День Победы. Именно 9 мая 80% опрошенных самарцев воспринимают как свой главный праздник.
На втором месте Новый год. Такой вариант выбрали 76% респондентов.
Далее расположились 23 февраля и 8 марта. За День защитника Отечества и Международный женский день проголосовало одинаков количестве участников опроса — 40%.
Чуть меньше голосов собрало Рождество Христово. Такой праздник выбрали 39% респондентов.
Каждый третий опрошенный выбрал Первомай и 12 июня (День России), а каждый четвертый (24%) — День народного единства.
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