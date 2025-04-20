300-летие Воронежской губернии отметят реконструкцией на Адмиралтейке

В 2025 году в столице Черноземья отметят 300-летие со дня образования Воронежской губернии. Власти готовят масштабную программу. Часть мероприятий пройдет в мае — с 22 по 26 число.
В частности, в краеведческом музее откроется выставка «Три века истории Воронежской губернии» (6+). А по области поедет передвижная выставка с циклом лекций, она стартует с вокзала Воронеж-1.
III Международный анимационный фестиваль «МультПрактика» (0+) покажет больше сотни фильмов из разных стран и проведет 45 образовательных мероприятий.
ВАУ театр готовит премьеру уличного спектакля-променада — это будет интерактивное театральное путешествие по историческим локациям Воронежа.
Ну, а 30 августа на Адмиралтейской площади и Петровской набережной проведут историческую реконструкцию в стиле петровских времен.