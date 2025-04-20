МЧС рассказало, можно ли жарить шашлыки во дворах многоэтажек

Так, на месте, где будет размещаться мангал, не должно быть горючих веществ и материалов, сухой растительности. За процессом горения и тления необходимо непрерывно следить.
Пламя и искры не должны попадать на горючие вещества, материалы и элементы задний. Рядом с мангалом необходимо иметь ведро с водой или огнетушитель.
Помимо того, для розжига угля в мангале нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением тех, что специально предназначены для розжига).
После завершения использования мангала тлеющие угли следует залить водой, пока тление не прекратится полностью.
Особое внимание следует уделять искрам, которые из-за ветра могут стать причиной пожара.
Если из-за костра что-то загорится и будет причинен какой-либо ущерб, отвечать за случившееся придется владельцу мангала по всей строгости закона.
Стоит иметь в виду, что разведение мангалов на придомовой территории населенных пунктов могут быть запрещены решениями местных органов власти, внутренними документами жилищных кооперативов или товариществ собственников.
В МЧС обратили внимание, что готовить шашлык на балконах категорически запрещено.