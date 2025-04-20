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В Казани открыли летний велосезон

В честь этого в городе провели заезд на набережной.

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 20 апреля, в Казани был дан старт летнему велосезону. На площадке у экстрим-парка «УРАМ» в честь этого события со своим велошоу выступил трехкратный чемпион России и четырехкратный обладатель кубка России по велотриалу Сергей Бандеров. Также там провели конкурсы с призами, в том числе и на самый необычный костюм.

Непосредственно сам сезон начался с заезда «Крути вдоль реки». К нему можно было присоединиться не только верхом на велосипеде, но и на роликах, скейтах и самокатах. Закольцованный маршрут был проложен вдоль реки Казанка, парк «УРАМ», набережной, Кремлевской дамбы и моста «Миллениум».