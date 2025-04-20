В Казани открыли летний велосезон

В это воскресенье, 20 апреля, в Казани был дан старт летнему велосезону. На площадке у экстрим-парка «УРАМ» в честь этого события со своим велошоу выступил трехкратный чемпион России и четырехкратный обладатель кубка России по велотриалу Сергей Бандеров. Также там провели конкурсы с призами, в том числе и на самый необычный костюм.