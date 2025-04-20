В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии музей шоколада

В экспозиции можно увидеть медресе Ташкента и Самарканда, минарет Кальта-Минор, шоколадных Алишера Навои и Амир Темура, а также Тадж-Махал, Статую Свободы, Эйфелеву башню, Колизей и даже перчатку Таноса из вселенной Marvel. Все фигуры — настоящие, сделаны из шоколада. Всего в музее — 18 уникальных скульптур, и каждая из них вызывает восторг своей детализацией. Всего на их приготовление ушло около тонны шоколада.