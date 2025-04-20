В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии музей шоколада

Здесь всё пропитано ароматом какао и волшебства. Гостей встречают уникальные шоколадные миниатюры, воссоздающие знаменитые культурные памятники Узбекистана и мира.
В экспозиции можно увидеть медресе Ташкента и Самарканда, минарет Кальта-Минор, шоколадных Алишера Навои и Амир Темура, а также Тадж-Махал, Статую Свободы, Эйфелеву башню, Колизей и даже перчатку Таноса из вселенной Marvel. Все фигуры — настоящие, сделаны из шоколада. Всего в музее — 18 уникальных скульптур, и каждая из них вызывает восторг своей детализацией. Всего на их приготовление ушло около тонны шоколада.
В музее шоколада посетители могут не только любоваться сладкими скульптурами, но и погрузиться в историю шоколада — от древних времён цивилизации майя до современного производства. Здесь показано, как из какао-бобов получают масло, порошок и превращают их в шоколадную массу.
В специальной мастерской каждый желающий может почувствовать себя настоящим шоколатье: самостоятельно залить шоколад в форму, украсить его и забрать с собой вкусный сувенир.
Для тех, кто любит делать яркие снимки, в музее оборудованы необычные фотозоны с шоколадными декорациями, а в тропическом «какао-саду» можно впервые увидеть, как растут какао-деревья и узнать, как рождается любимое лакомство.
Стоимость экскурсии: взрослый — 50 000 сумов, детский — 40 000 сумов. Адрес: Этнопарк «Навруз».
Если вы искали место, где удивятся и дети, и взрослые — музей шоколада определённо стоит того, чтобы его посетить. Только одно правило — экспонаты облизывать нельзя!