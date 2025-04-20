ДПС ГАИ Минска получила эксклюзивный мотоцикл для службы

Эксклюзивный вариант мотоцикла Minsk СХ 650 «МотоВелоЗавод» разработал для несения службы сотрудниками ДПС ГАИ, сообщает МВД.
Новинка имеет двигатель объемом 644 кубических сантиметра и пятиступенчатую коробку передач.
Руководители Госавтоинспекции принимали участие в доработке параметров этого мотоцикла, после чего он приобрел новый облик и усовершенствованные показатели. Учтены особенности службы, изучено мнение и опыт инспекторов ДПС ГАИ, которые несут службу на других моделях мотоциклов.
Стильный мотоцикл Minsk СХ 650 дополнительно оборудован защитой двигателя и радиатора, на нем установлен видерегистратор. Безопасность обеспечивают боковые дуги и адаптеры. По своим техническим характеристикам он не уступает иностранным аналогам.
Кстати, участковый сказал, кому из белорусов могут пожизненно заблокировать аккаунт арендного самоката (все подробности здесь).
Мы писали, что цех выпечки по советским рецептам и ГОСТам открылся в минском аэропорту (здесь подробнее). А директор ЖКХ сказал, должны ли белорусы платить за замену лифта (подробнее здесь).