В Крыму встретили Благодатный огонь

Первыми в России святыню из гроба Господнего традиционно получили в храме Христа Спасителя в Москве во время ночного пасхального патриаршего богослужения.
Оттуда Благодатный огонь представители епархий Русской Православной Церкви передали в другие города по всей стране.
В Симферополе святыню встретили по окончании Пасхальной утрени.
«В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставил представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнем будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крыма», — рассказали в пресс-службе Крымской митрополии.
В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.