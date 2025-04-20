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В Крыму встретили Благодатный огонь

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Источник: РИА "Новости"

Первыми в России святыню из гроба Господнего традиционно получили в храме Христа Спасителя в Москве во время ночного пасхального патриаршего богослужения.

Оттуда Благодатный огонь представители епархий Русской Православной Церкви передали в другие города по всей стране.

В Симферополе святыню встретили по окончании Пасхальной утрени.

«В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставил представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнем будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крыма», — рассказали в пресс-службе Крымской митрополии.

В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.

Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.